Российский автопроизводитель спрогнозировал резкое падение продаж

Глава «АвтоВАЗа» сообщил о снижении продаж более чем на 15 процентов в феврале

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов прогнозирует в феврале падение реализации новых машин Lada как минимум на 15 процентов от намеченного плана. В настоящий момент речь идет примерно о 20 тысячах единиц, сообщает РИА Новости.

Соколов отметил, что январь предприятие завершило с показателями, сопоставимыми с прошлогодними или чуть хуже. Текущая динамика февраля, по его словам, также развивается по «консервативному» сценарию. «Мы уже скорректировали наши планы продаж на февраль, причем скорректировали существенно — минимум на 15 процентов. Но даже с учетом этой корректировки мы по темпам продаж сегодня не выходим на плановую траекторию», — сказал он.

По мнению руководителя «АвтоВАЗа», переломить текущую рыночную ситуацию к лучшему способны лишь серьезные системные решения. Какие именно меры имеются в виду, он уточнять не стал, но подчеркнул, что недавнее понижение Центральным банком ключевой ставки на 0,5 процентного пункта пока не принесло ощутимого эффекта.

Максим Соколов добавил, что в оставшиеся дни февраля предприятие вместе с дилерской сетью и дочерним банком будет искать способы оживления спроса и предложения клиентам новых стимулирующих программ. Он также указал на сохраняющийся интерес со стороны потенциальных покупателей, но до реальной покупки доходит малая часть потенциальных клиентов. В качестве одной из возможных причин глава компании назвал последствия корректировок налогового законодательства и ужесточения норм кредитования.

По данным «АвтоВАЗа», в феврале реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке снизилась на 4 процента в годовом исчислении, достигнув показателя в 26,7 тысячи машин. При этом по сравнению с январем текущего года результат увеличился на 28 процентов.

Ранее специалисты рассказали автовладельцам о причинах и симптомах троения силового агрегата.