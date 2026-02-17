Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 17 февраля 2026Россия

Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

МО РФ: Боец Яковлев вывел колонну техники с боеприпасами из-под обстрела на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель командира роты, лейтенант Сергей Яковлев вывел колонну техники из-под обстрела и обеспечил доставку боеприпасов российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история опубликована в Telegram-канале Министерства обороны (МО)России .

По данным оборонного ведомства, российская колонна снабжения попала под артиллерийский огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки водитель, с которым ехал боец Яковлев, получил контузию и не мог дальше управлять машиной. Тогда Яковлев принял решение перехватить управление. Не сбавляя скорости, он сам сел за руль и вывел технику из-под огня.

«Благодаря решительным действиям офицера удалось избежать потерь и обеспечить своевременное снабжение артиллеристов на передовых позициях», — сообщили в ведомстве.

Ранее российский оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Филин двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны ВСУ на одном из направлений на СВО. В частности, был уничтожен танк Leopard немецкого производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Безработица в европейской стране достигла пиковых значений

    Ситуацию между Макроном и его супругой высмеяли

    В России захотели ужесточить наказание за бани и хостелы в жилых домах

    Губернатор впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре под Петербургом

    Спрос на один вид машин в России взлетел

    Суд признал право россиян возвращать купленные товары дистанционным способом

    Лукашенко нашел способ напугать авторов санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok