Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

МО РФ: Боец Яковлев вывел колонну техники с боеприпасами из-под обстрела на СВО

Заместитель командира роты, лейтенант Сергей Яковлев вывел колонну техники из-под обстрела и обеспечил доставку боеприпасов российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история опубликована в Telegram-канале Министерства обороны (МО)России .

По данным оборонного ведомства, российская колонна снабжения попала под артиллерийский огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки водитель, с которым ехал боец Яковлев, получил контузию и не мог дальше управлять машиной. Тогда Яковлев принял решение перехватить управление. Не сбавляя скорости, он сам сел за руль и вывел технику из-под огня.

«Благодаря решительным действиям офицера удалось избежать потерь и обеспечить своевременное снабжение артиллеристов на передовых позициях», — сообщили в ведомстве.

Ранее российский оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Филин двумя ударами уничтожил головную часть и парализовал движение колонны ВСУ на одном из направлений на СВО. В частности, был уничтожен танк Leopard немецкого производства.