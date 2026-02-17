Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 17 февраля 2026Экономика

Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

Стоимость российского экспорта белого шоколада оказалась максимальной за 9 лет
Дмитрий Воронин

Фото: beats1 / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость российского экспорта белого шоколада превысила в 2025 году 22 миллиона долларов, прибавив год к году 27 процентов и оказавшись максимальной за девять лет. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает «Интерфакс».

В 2017 году показатель достиг 17,5 миллиона долларов. В 2025-м объемы поставок этого вида продукции из РФ на зарубежные рынки составили почти 2,7 тысячи тонн, говорится в материалах.

Половина прошлогоднего экспорта белого шоколада пришлась на Казахстан. В топ-3 покупателей также вошли Белоруссия с 6,5 миллиона долларов и Киргизия с 2 миллионами. Отдельно специалисты уточнили, что в 2025 году РФ после трехлетней паузы возобновила экспорт белого шоколада в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что после долгого перерыва покупать российский шоколад начали и американские компании. Что касается белого шоколада, то продажи его росли в прошлом году и на внутрироссийском рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы топ-5 самых упоминаемых россиянами стран

    В России стало меньше магазинов детской одежды

    Фигуру Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети

    В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

    В Госдуме прокомментировали сообщения о дате полной блокировки Telegram в России

    Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

    Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok