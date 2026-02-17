Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

Стоимость российского экспорта белого шоколада оказалась максимальной за 9 лет

Стоимость российского экспорта белого шоколада превысила в 2025 году 22 миллиона долларов, прибавив год к году 27 процентов и оказавшись максимальной за девять лет. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает «Интерфакс».

В 2017 году показатель достиг 17,5 миллиона долларов. В 2025-м объемы поставок этого вида продукции из РФ на зарубежные рынки составили почти 2,7 тысячи тонн, говорится в материалах.

Половина прошлогоднего экспорта белого шоколада пришлась на Казахстан. В топ-3 покупателей также вошли Белоруссия с 6,5 миллиона долларов и Киргизия с 2 миллионами. Отдельно специалисты уточнили, что в 2025 году РФ после трехлетней паузы возобновила экспорт белого шоколада в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что после долгого перерыва покупать российский шоколад начали и американские компании. Что касается белого шоколада, то продажи его росли в прошлом году и на внутрироссийском рынке.