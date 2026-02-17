Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Наука и техника
13:29, 17 февраля 2026

Российскую «Артемиду» начнут производить серийно

НПО «Кайсант»: FPV-дрон «Артемида-10» начнут производить серийно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

FPV-квадрокоптер «Артемида-10» запустят в серийное производство. Об этом сообщил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант», передает ТАСС.

«На данный момент в зону СВО в общей сложности было поставлено в районе 150 FPV-дронов "Артемида-10". Скоро мы будем выходить на производство большой серии этих дронов и начнем массово их тиражировать, в том числе для применения в зоне спецоперации», — сказал собеседник агентства.

«Артемиду», которую оснастили машинным зрением, можно запускать с дронопорта. Аппарат использует разработанную в НПО систему связи «Гермес». Грузоподъемность беспилотника — четыре килограмма при массе 1,2 килограмма. В организации напомнили, что дрон способен переходить в спящий режим.

В октябре стало известно, что «Артемиду-10» испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Аппарат с боевой частью от РПГ способен поражать цели на дальности до 20 километров.

    Обсудить
