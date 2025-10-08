Наука и техника
Российскую «Артемиду-10» испытали в зоне СВО

НПО «Кайсант»: В зоне СВО испытали российский дрон «Артемида-10»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Гулия Леваненкова /  ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) испытали запускаемый с дронопорта российский FPV-дрон «Артемида-10», оснащенный машинным зрением. Об этом со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» сообщает ТАСС.

В качестве снаряда новый дрон использует боевую часть РПГ. «Дальность беспилотника — около 20 километров. В полной комплектации у него два видеопередатчика, можно установить до четырех диапазонов связи на управление», — заявили в организации.

Ранее в Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что российская компания «Кингпро» разработала дронопорт «Секира», позволяющий запускать беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Призрак».

В сентябре ТАСС со ссылкой на НПО сообщил, что FPV-дрон «Артемида-10», который можно запускать с дронопорта, впервые представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

