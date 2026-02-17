В российском городе ледяная глыба рухнула на коляску с младенцем

В Самаре наледь упала на коляску с младенцем

В Самаре глыба льда упала на коляску с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции города.

Инцидент произошел на улице Урицкого: по версии ГЖИ, снежная масса сошла с козырька одного из балконов четырехэтажки, однако в региональной прокуратуре настаивают, что льдина соскользнула с кровли. В тот момент мимо дома прогуливалась мать с детской коляской. Снег с наледью обрушились прямо на лежавшего внутри четырехмесячного малыша.

В результате ребенок получил ушибы головы. Как отметили в местном управлении Следственного комитета, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, угрозы для его жизни нет. По словам отца, удар погасила коляска — из-за падения наледи она просто сломалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отдельную проверку инициировали в областной прокуратуре.

Ранее в другом российском городе, Краснодаре, упавшая с крыши сосулька едва не пробила детскую коляску. Льдина сорвалась с карниза 21-го этажа, но, к счастью, задела в полете внешний блок одного из кондиционеров на фасаде. Благодаря этому глыба рухнула на тротуар в паре метров от гулявших с детьми матерей.