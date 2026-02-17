Реклама

16:28, 17 февраля 2026Авто

Спрос на один вид машин в России взлетел

«Автостат»: Продажи подержанных китайских машин в России выросли на 44 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж подержанных китайских автомобилей в России увеличились почти в полтора раза в сравнении с показателем за 2024-й. О резком росте спроса граждан на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период реализация б/у легковушек китайского производства на российском рынке выросла на 44 процента. За это время в стране продали в общей сложности более 283 тысяч такого рода машин, уточнили аналитики. На вторичном рынке именно китайские бренды продемонстрировали наибольший прирост продаж, отметили эксперты. На этом фоне их доля увеличилась на 1,2 процентного пункта — с 3,3 до 4,5 процента.

Самыми востребованными китайская марками у россиян в этом сегменте рынка оказались Chery с результатом в 62 тысячи реализованных единиц (плюс 26 процентов год к году), Geely (55,5 тысячи, плюс 39 процентов) и Haval (39,1 тысячи, плюс 64 процента). В топ-5 также вошли Lifan (19,6 тысячи, минус 5 процентов) и Changan (18,5 тысячи, плюс 93 процента).

Резкий рост продаж подержанных китайских машин в России фиксируется на фоне стремительного падения спроса на новые автомобили. Интерес к последним в последнее время устойчиво падает с учетом их заметного подорожания. На ситуацию с ценами на новые авто также оказывает давление регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях более оптимальным вариантом для многих россиян стала покупка б/у машины, отмечают эксперты. В обозримом будущем, допустил глава «Автостат» Сергей Целиков, Китай может оказаться ключевым поставщиков таких авто в Россию.

