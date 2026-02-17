Реклама

18:34, 17 февраля 2026Спорт

Стали известны места выступлений лыжников Непряевой и Коростелева после Олимпиады

Лыжники Непряева и Коростелев выступят на этапе Кубка мира после Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева продолжат международный сезон после Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, под чьим руководством готовятся спортсмены.

Сорин рассказал, что Коростелев и Непряева останутся в Европе и выступят на этапе Кубка мира в Швеции. Спортсмены уже получили нейтральный статус в конце 2025 года и дебютировали на Кубке мира, включая «Тур де Ски».

На текущей Олимпиаде дуэт пока без медалей. Лучший результат — четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Спортсмены примут участие еще в одной гонке на Играх в Италии. Коростелев выступит в марафоне 21 февраля, а Непряева — 22 февраля.

