Стали известны цели массированной ночной атаки по Украине

В ходе ночной атаки по Украине удары наносились по целям в 11 областях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ходе массированной ночной атаки по Украине удары наносились по объектам инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях. Цели ударов раскрыл Telegram-канал «Изнанка».

Так, по целям в Днепре и Кривом Роге удары по транспортной инфраструктуре наносились баллистическими ракетами. Энергетическая инфраструктура Одесской, Харьковской и Кировоградской области была атакована беспилотниками.

Кроме того, беспилотники били по Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областям.

В преддверии нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве был совершен массированный налет на российские регионы. Вооруженные силы Украины выпустили 151 беспилотник, в Краснодарском крае после ночной атаки произошел пожар на Ильском НПЗ.

