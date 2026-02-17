Реклама

11:45, 17 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о катастрофическом положении бойцов ВСУ в Купянске-Узловом

Минобороны: Бойцы ВСУ в Купянске-Узловом ночуют в окопах без укрытия и в грязи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В районе Купянска-Узлового солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночуют в окопах без укрытия и отопления. Блиндажи, в которых они проводят ночи, затоплены грязью, в них не предусмотрено ни обогрева, ни горячего питания. Об этом заявило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Сообщается, что информация пленных бойцов ВСУ и данные радиоперехватов подтверждают критическое положение подразделений украинской армии, которые оказались заблокированы в районе Купянска-Узлового Харьковской области.

«Украинские солдаты вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания. Попытки развести костры легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников. Выявленные позиции уничтожаются», — говорится в публикации.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных.

