Минобороны: Бойцы ВСУ в Купянске-Узловом ночуют в окопах без укрытия и в грязи

В районе Купянска-Узлового солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночуют в окопах без укрытия и отопления. Блиндажи, в которых они проводят ночи, затоплены грязью, в них не предусмотрено ни обогрева, ни горячего питания. Об этом заявило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Сообщается, что информация пленных бойцов ВСУ и данные радиоперехватов подтверждают критическое положение подразделений украинской армии, которые оказались заблокированы в районе Купянска-Узлового Харьковской области.

«Украинские солдаты вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания. Попытки развести костры легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников. Выявленные позиции уничтожаются», — говорится в публикации.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных.