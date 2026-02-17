Стало известно о снижении дружественности Армении к России

НИИРК: Дружественность коммуникационного режима Армении с Россией на спаде

Дружественность коммуникационного режима Армении с Россией находится на спаде. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на исследование Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК).

В рамках исследования изучались коммуникационные режимы — законы и практики, регулирующие взаимодействие между странами. К ним относятся такие области, как политика, экономика, межконфессиональный диалог, гуманитарные вопросы и образование. Оценивалось также взаимодействие постсоветских государств в области образования и культуры.

Согласно представленному графику, большинство стран бывшего СССР сохраняют дружественные коммуникационные режимы с Россией, включая Армению. При этом в коммуникационном режиме Еревана с Москвой отмечается спад, равный двум баллам из ста возможных.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией.