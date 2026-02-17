Реклама

Экономика
11:13, 17 февраля 2026

Страна НАТО пожаловалась на проблемы с поставками нефти

MOL: Венгрии потребуется четверть миллиона тонн нефти из-за вставшей «Дружбы»
Кирилл Луцюк

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Венгерская компания MOL предупредила о том, какие последствия ждут эту восточноевропейскую страну, если не возобновится импорт нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило «Прайм».

По информации этой компании, Венгрии придется забрать четверть миллиона тонн сырой нефти из стратегических запасов, если страна не вернется к поставкам этого углеводорода с востока.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия остались без поставок сырья по магистральному нефтепроводу «Дружба», так как в начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» произошла нештатная ситуация.

В декабре 2025 года Венгрия пригрозила подать иск в суд Европейского союза против руководства ЕС, если последнее добьется запрета на поставки нефти и газа из России. В Будапеште подчеркнули, что не приемлют план Брюсселя по отказу от российских энергоносителей.

