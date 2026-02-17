Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Экономика
12:54, 17 февраля 2026Экономика

Торговля креветками оказалась выгоднее продажи нефти

Статслужба Эквадора: Экспорт креветок принес рекордные 8,4 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexandr Macovetchi / Reuters

По итогам 2025 года Эквадор смог заработать на экспорте креветок больше, нежели на продаже нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этого южноамериканского государства.

Оказалось, что впервые за пять лет креветки завоевали статус главного экспортного товара республики. Поставки этой продукции на внешний рынок принесли Эквадору рекордные 8,4 миллиарда долларов, увеличившись за год более чем на 20 процентов. Одновременно с этим экспорт нефти упал на 19,2 процента, до минимальных с 2020 года 6,99 миллиарда долларов. Общий объем эквадорского экспорта по итогам года достиг 37,15 миллиарда долларов, или почти на восемь процентов больше, чем в 2024 году.

Кроме того, эта страна нарастила поставки на внешний рынок бананов, какао, тунца и кофе. Стоимость экспорта последнего выросла в 1,9 раза, до 21,4 миллиона долларов. Кроме того, поставки тунца увеличились до 157 миллионов долларов, а какао — до 4,18 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет значений. В прошлом месяце она закупила в России эти морепродукты на 54 миллиона долларов.

