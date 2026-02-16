Экспорт российского морепродукта в Южную Корею вырос до максимума

Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой южно-азиатской республики.
Оказалось, что в январе 2026 она закупила в России этого морепродукта на 54 миллиона долларов. Больший показатель фиксировали только в декабре 2023 года, когда речь шла о 63,2 миллиона долларов. В январе 2025 года импорт достиг 33,8 миллиона долларов.
В натуральном выражении импорт российских креветок в Корею в первый месяц текущего года составил две тысячи тонн. Это почти вдвое больше, чем год назад.
По итогам 2025 года поставки морепродуктов из Китая в Россию выросли до максимальной с 2015 года суммы. При этом 42,3 миллиона долларов пришлось на креветки. Кроме того, Россия купила у КНР замороженных крабов на 145,5 тысячи долларов, лангустов — на 12,4 тысячи и омаров — на 624 доллара.
По данным министерства сельского хозяйства РФ, в 2024 году Россия купила 20 тысяч тонн индийских креветок.