Экспорт российского морепродукта в Южную Корею вырос до максимума

Статслужба Южной Кореи: Импорт креветок из России вырос до 54 миллионов долларов

Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой южно-азиатской республики.

Оказалось, что в январе 2026 она закупила в России этого морепродукта на 54 миллиона долларов. Больший показатель фиксировали только в декабре 2023 года, когда речь шла о 63,2 миллиона долларов. В январе 2025 года импорт достиг 33,8 миллиона долларов.

В натуральном выражении импорт российских креветок в Корею в первый месяц текущего года составил две тысячи тонн. Это почти вдвое больше, чем год назад.

По итогам 2025 года поставки морепродуктов из Китая в Россию выросли до максимальной с 2015 года суммы. При этом 42,3 миллиона долларов пришлось на креветки. Кроме того, Россия купила у КНР замороженных крабов на 145,5 тысячи долларов, лангустов — на 12,4 тысячи и омаров — на 624 доллара.

По данным министерства сельского хозяйства РФ, в 2024 году Россия купила 20 тысяч тонн индийских креветок.