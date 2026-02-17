Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

Военблогер Рожин сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

Российские силы нанесли удар тремя гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» по станции в населенном пункте Наливайковка Киевской области. Об этом в Telegram сообщил российский военный блогер Борис Рожин.

«Сегодня в районе 3:30 утра по московскому времени тремя ракетами "Циркон" был нанесен удар по станции 750 кВ в населенном пункте Наливайковка Киевской области», — указал он.

Как отметил Рожин, украинские средства раннего оповещения о ракетном нападении не смогли зафиксировать угрозу.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.