Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

Российские силы нанесли удар тремя гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» по станции в населенном пункте Наливайковка Киевской области. Об этом в Telegram сообщил российский военный блогер Борис Рожин.
«Сегодня в районе 3:30 утра по московскому времени тремя ракетами "Циркон" был нанесен удар по станции 750 кВ в населенном пункте Наливайковка Киевской области», — указал он.
Как отметил Рожин, украинские средства раннего оповещения о ракетном нападении не смогли зафиксировать угрозу.
Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.