Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:14, 17 февраля 2026Бывший СССР

Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

Военблогер Рожин сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские силы нанесли удар тремя гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» по станции в населенном пункте Наливайковка Киевской области. Об этом в Telegram сообщил российский военный блогер Борис Рожин.

«Сегодня в районе 3:30 утра по московскому времени тремя ракетами "Циркон" был нанесен удар по станции 750 кВ в населенном пункте Наливайковка Киевской области», — указал он.

Как отметил Рожин, украинские средства раннего оповещения о ракетном нападении не смогли зафиксировать угрозу.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

    Марочко раскрыл проблему командования ВСУ

    На Украине сообщили о движущейся в стороны западных областей сотне дронов

    Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

    В Киеве призвали серьезно отнестись к «историческим лекциям» России

    Загадочные огни в небе напугали жителей одной страны

    В США объяснили переброску российских Су-57 на границу с Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok