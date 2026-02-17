Туристическое судно с десятками пассажиров на борту затонуло в Бразилии

Пассажирское судно Lima de Abreu XV потерпело крушение на реке в Бразилии

Туристическое судно Lima de Abreu XV с десятками пассажиров на борту затонуло в Бразилии. Об этом сообщила бразильская телекомпания O Globo.

Это произошло в пятницу, 13 февраля, в районе «Слияние вод» рек Риу-Негру и Солимойнс. Пассажирский катер, направлявшийся в Нова-Олинда-ду-Норте, потерпел крушение неполалеку от города Манаус. Жертвами происшествия стали трехлетняя Самила де Соуза и 22-летняя Лара Бьянка.

Уточняется, что из воды вытащили 71 пассажира. На момент трагедии семь человек числились пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Капитана судна, 42-летнего Хосе Педро да Силва Гама, арестовали. Идет расследование.

Ранее лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. На борту катера находилось 52 туриста и три члена экипажа.