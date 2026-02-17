Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон

Создатель хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг умер в возрасте 75 лет

Автор песен Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг ушел из жизни в возрасте 75лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его адвоката.

По информации источника, обладатель премии «Грэмми» скончался в Лос-Анджелесе. Близкие, которые выразили свои соболезнования в связи с утратой, охарактеризовали Стейнберга как «проницательного автора текстов и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени».

«Его жизнь — свидетельство силы хорошо написанной песни и идеи о том, что честность, положенная на музыку, может пережить всех», — говорится в заявлении.

Известно, что автор хита Like a Virgin долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

