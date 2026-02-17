Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:03, 17 февраля 2026Культура

Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон

Создатель хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг умер в возрасте 75 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Larry Busacca / Staff / Getty images

Автор песен Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг ушел из жизни в возрасте 75лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его адвоката.

По информации источника, обладатель премии «Грэмми» скончался в Лос-Анджелесе. Близкие, которые выразили свои соболезнования в связи с утратой, охарактеризовали Стейнберга как «проницательного автора текстов и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени».

«Его жизнь — свидетельство силы хорошо написанной песни и идеи о том, что честность, положенная на музыку, может пережить всех», — говорится в заявлении.

Известно, что автор хита Like a Virgin долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что музыкант популярной британской группы The Pogues Эндрю Ранкен ушел из жизни в возрасте 72 лет. Помимо игры на ударных, он исполнял партии на губной гармонике и в некоторых композициям был вокалистом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Telegram-канал об участниках СВО привел мужчину в ФСБ

    Адвокат-решала хотел нажиться на крупном российском бизнесмене

    Лавина унесла жизни двух туристов на горнолыжном курорте в Европе

    Женщина выпивала 100 чашек кофе в день и рассказала о последствиях

    На Земле произошла самая сильная магнитная буря в феврале

    В китайском заказе россиянки нашли 30 килограммов радиоактивных бусин

    Пользователей Windows 10 предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok