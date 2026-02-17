Реклама

05:51, 17 февраля 2026Мир

Военный аналитик заявил о демилитаризации НАТО

Аналитик Мартьянов: НАТО из-за украинского конфликта оказалась демилитаризована
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Необдуманная политика НАТО против России привела к катастрофическим для Запада последствиям, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью, которое опубликовано в YouTube-канале.

По его словам, Североатлантический альянс оказался на грани демилитаризации. Мартьянов отметил, что Запад «решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся».

«Они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить!» — призвал он.

По мнению военного аналитика, вместо того, чтобы развивать собственный арсенал оружия, государства НАТО оказались на пороге реальной демилитаризации.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня с Россией. Он предполагает скоординированный военный ответ со стороны США и Европы на случай постоянных нарушений будущего соглашения.

