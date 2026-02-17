Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме назвали странной информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

Депутат Попов назвал странными новости о том, что Telegram заблокируют 1 апреля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: imago-images.de / Bernd Feil / M.i.S. / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов назвал странной информацию о том, что мессенджер Telegram заблокируют в России 1 апреля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространенное сообщение таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют», — порассуждал депутат.

Он также предположил, что подобные заявления могут быть частью переговорной позиции российской стороны в диалоге с администрацией платформы.

17 февраля издание Baza сообщило, что Telegram в России могут заблокировать 1 апреля. Об этом ему рассказали собеседники из нескольких ведомств. Роскомнадзор, комментируя это заявление, отметил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Десятки миллионов и землю экс-полицейского просят обратить в доход государства

    В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

    Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

    Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

    Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

    Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

    Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok