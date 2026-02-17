В Госдуме назвали странной информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

Депутат Попов назвал странными новости о том, что Telegram заблокируют 1 апреля

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов назвал странной информацию о том, что мессенджер Telegram заблокируют в России 1 апреля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространенное сообщение таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют», — порассуждал депутат.

Он также предположил, что подобные заявления могут быть частью переговорной позиции российской стороны в диалоге с администрацией платформы.

17 февраля издание Baza сообщило, что Telegram в России могут заблокировать 1 апреля. Об этом ему рассказали собеседники из нескольких ведомств. Роскомнадзор, комментируя это заявление, отметил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации.