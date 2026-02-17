В Госдуме отреагировали на взрыв в военной комендатуре Ленинградской области

Депутат Швыткин назвал трагичным взрыв в военной комендатуре Ленобласти

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал трагичным событием взрыв в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Безусловно, это трагичное событие Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Вместе с тем случайностей не бывает. Сегодня проходят переговоры в Женеве. Военная комендатура имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ). Конечно же, будут отрабатываться различные версии. Но я лично больше склоняюсь к версии того, что это след Службы безопасности Украины (СБУ), которая сегодня по-прежнему продолжает попытки провокационных действий, направленных на срыв переговорного процесса», — поделился Швыткин.

Ранее в Ленинградской области в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы.

