Экс-министр Сибал: Через опосредованную войну с Россией Запад разрушает Украину

Западу следует пересмотреть свое отношение к России и перестать пытаться нанести ей поражение через опосредованную войну, потому что это вредит Украине и разрушает ее. С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.

По мнению Канвала, Европа не сможет решить свои проблемы, пытаясь истощить Россию. «Решение европейских проблем заключается ... в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах», — написал дипломат.

Он подчеркнул, что Западу не удастся навязать Москве условия, которые были бы выгодны Европе и Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Западной Европы живут в мире иллюзий, веря в то, что Украина сможет одержать победу над Россией.