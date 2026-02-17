Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 17 февраля 2026Мир

В Индии призвали Запад изменить отношение к России

Экс-министр Сибал: Через опосредованную войну с Россией Запад разрушает Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Западу следует пересмотреть свое отношение к России и перестать пытаться нанести ей поражение через опосредованную войну, потому что это вредит Украине и разрушает ее. С таким мнением выступил экс-министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.

По мнению Канвала, Европа не сможет решить свои проблемы, пытаясь истощить Россию. «Решение европейских проблем заключается ... в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах», — написал дипломат.

Он подчеркнул, что Западу не удастся навязать Москве условия, которые были бы выгодны Европе и Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Западной Европы живут в мире иллюзий, веря в то, что Украина сможет одержать победу над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В украинском городе частично пропало электричество после удара дрона

    Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь

    Российский штурмовик спас раненых сослуживцев в зоне СВО

    Карасин призвал на переговорах в Женеве выработать дорожную карту

    Хоккеиста сборной Франции отстранили до конца Олимпиады

    Сотрудники отеля поддержали приехавшую отметить развод москвичку

    В Индии призвали Запад изменить отношение к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok