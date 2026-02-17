Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

12:36, 17 февраля 2026Мир

В Кремле обвинили Украину в шантаже члена Евросоюза

Песков: Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Украины занимаются энергетическим шантажом в отношении Венгрии, перекрывая поставки российской нефти по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена Европейского союза (ЕС) Венгрии имеет место», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию, обсуждаются на корпоративном уровне через профильные компании.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в попытках оказать давление на Венгрию за счет отказа перезапускать поставки российской нефти через нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев таким образом шантажирует Орбана, выступающего против членства Украины в Евросоюзе.

15 февраля власти Венгрии и Словакии попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю.

