В Минобороны заявили об ответном массированном ударе по объектам на Украине

МО РФ: В ответ на атаки ВСУ нанесен массированный удар по инфраструктуре

Российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом заявили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах противника, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску беспилотников.

В министерстве уточнили, что для массированного удара использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что средства противовоздушной обороны отражали три волны атак ВСУ на российский курортный город почти 10 часов. До этого сообщалось о 12-часовом налете на Брянскую область.