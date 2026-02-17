В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

Суд Красногорска арестовал оперативника за подброс мефедрона и вымогательство

Красногорский городской суд Московской области арестовал оперативника Сокерина М.А., обвиняемого в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья.

По данным следствия, полицейский входил в преступную группу, действовавшую в отделе уголовного розыска Красногорского отдела полиции. В нее входили начальник подразделения и семь оперативников, которые усовершенствовали схему с подбросом наркотиков задержанным с целью вымогательства денег. В августе 2021 года они разместили в интернете объявление о продаже мефедрона и спрятали сверток с имитацией наркотика возле садового товарищества «Березка» в Красногорске.

На объявление откликнулся мужчина, его задержали силовики возле закладки. Применяя насилие и угрожая пистолетом, они потребовали у него три миллиона рублей, а после его отказа подменили поддельный мефедрон на настоящий массой 96,32 грамма, что расценивается по Уголовному кодексу России как крупный размер. После этого полицейские сфальсифицировали документы и передали в следственное управление МВД, где в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось о разоблачении банды вымогателей в Икшанском отделе полиции, в которую входили начальник отдела уголовного розыска, два оперативника и девушка, выступавшая в роли наводчицы. Она познакомилась в интернете и заманила на свидание 24-летнего потерпевшего, которого немедленно задержали оперативники. Они избили парня и подбросили ему несколько граммов наркотиков, после чего досмотрели и задержали.