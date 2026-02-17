Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Россия
13:45, 17 февраля 2026Россия

В России прокомментировали предстоящие переговоры по Украине в Женеве

Сенатор Карасин: Киев превратит переговоры в выторговывание неприемлемых условий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Киев превратит предстоящие переговоры в Женеве в выторговывание выгодных для себя и неприемлемых для всех условий, в то время как Россия готова к серьезной работе в рамках этого диалога. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram.

Сенатор обратил внимание на то, что в состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским вошли военные и дипломаты и ими были получены четкие указания президента России Владимира Путина, что подтверждает готовность к серьезной работе.

Он также напомнил о подготовке к переговорам США, которые проложили свое участие в диалоге выступлением госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции и его встречами с лидерами Венгрии и Словакии, где были очевидны резко-критические позиции по отношению к линии Евросоюза и Киева по украинской теме.

При этом, по его мнению, Украина на этих переговорах преследует иные цели.

«Киевский режим прижат к стене, и его представители, конечно же, постараются максимально запутать картину, превратив переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов. Впрочем, мы уже убедились в том, что вся стратегия Киева изначально является продуктом военно-политических разработок Запада, направленных против России», — прокомментировал Карасин.

Ранее в Кремле высказались о предстоящих переговорах по Украине в Женеве, заявив, что сегодня не стоит ожидать новостей. Известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

