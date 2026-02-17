В России вырос спрос на алкоголь в мини-упаковке

Forbes: В России вырос спрос на алкоголь в банках и маленьких бутылках

В России растет спрос на алкоголь в мини-форматах — граждане стали активнее покупают спиртное в упаковках от 0,1 до 0,375 литра, пишет Forbes.

Спрос на банки и маленькие бутылки со спиртным объясняется в том числе трендом на индивидуальное потребление, перестающего ассоциироваться с алкоголизмом, говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что сказывается и то, что, на фоне желания потребителей экономить, такой алкоголь, пусть и являясь более дорогим в пересчете на привычные объемы, все равно кажется доступнее.

Рост продаж так называемых мерзавчиков, чекушек и миньонов обеспечивают прежде всего объемы реализации продукции локальных ликеро-водочных заводов, следует из комментария президента компании LADOGA Вениамина Грабара, отметившего, что в 2025 году продажи водки в бутылках по 0,3745 литра выросли в России на 11,4 процента, а в формате 100 миллилитров — на 6,4 процента. Джин и отечественный виски в бутылках объемом 0,25 литра показал год к году еще более значительный рост, составивший 40,8 и 48,9 процента соответственно, поделился эксперт.

При этом в целом продажи крепкого алкоголя, которые в начале 2026 года снова начали расти, в 2025-м снижались. Параллельно падало и производство таких напитков.