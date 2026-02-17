Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 17 февраля 2026Экономика

В России вырос спрос на алкоголь в мини-упаковке

Forbes: В России вырос спрос на алкоголь в банках и маленьких бутылках
Дмитрий Воронин

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom  

В России растет спрос на алкоголь в мини-форматах — граждане стали активнее покупают спиртное в упаковках от 0,1 до 0,375 литра, пишет Forbes.

Спрос на банки и маленькие бутылки со спиртным объясняется в том числе трендом на индивидуальное потребление, перестающего ассоциироваться с алкоголизмом, говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что сказывается и то, что, на фоне желания потребителей экономить, такой алкоголь, пусть и являясь более дорогим в пересчете на привычные объемы, все равно кажется доступнее.

Рост продаж так называемых мерзавчиков, чекушек и миньонов обеспечивают прежде всего объемы реализации продукции локальных ликеро-водочных заводов, следует из комментария президента компании LADOGA Вениамина Грабара, отметившего, что в 2025 году продажи водки в бутылках по 0,3745 литра выросли в России на 11,4 процента, а в формате 100 миллилитров — на 6,4 процента. Джин и отечественный виски в бутылках объемом 0,25 литра показал год к году еще более значительный рост, составивший 40,8 и 48,9 процента соответственно, поделился эксперт.

При этом в целом продажи крепкого алкоголя, которые в начале 2026 года снова начали расти, в 2025-м снижались. Параллельно падало и производство таких напитков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Российская пенсионерка стала денежным курьером у аферистов

    Получить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ станет проще

    Раскрыт состав делегации США на переговорах по Украине в Женеве

    В Госдуме заявили о проигрыше Украины и Европы

    Российских арендодателей предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигрантов

    Москалькова заявила о 400 без вести пропавших жителях российского приграничного региона

    Работу одной из важнейших международных организаций парализовало

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok