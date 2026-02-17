Реклама

Экономика
14:48, 17 февраля 2026

В скором восстановлении крупнейшей экономики Европы усомнились

Bloomberg: Оптимизм инвесторов касательно перспектив экономики Германии упал
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

В феврале оптимизм немецких инвесторов касательно дальнейших перспектив крупнейшей экономики еврозоны неожиданно упал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Центра европейских экономических исследований (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Индекс ожиданий скорого восстановления немецкой экономики, как показатели итоги исследования, сократился до 58,3 пункта. Для сравнения, в январе показатель составлял 59,6 пункта. Таким образом, за это время индекс снизился на 1,3 пункта.

Результаты опроса резко разошлись с ожиданиями опрошенных агентством аналитиков. Те прогнозировали, что в феврале индекс ожиданий немецких инвесторов вырастет до 65,2 пункта. Подобное расхождение, отмечают эксперты, свидетельствует о подрыве надежд бизнеса на скорое восстановление экономики Германии.

Несмотря на то, что немецкая экономика уже вошла в фазу восстановления после нескольких лет спада, говорить об устойчивости этого тренда пока преждевременно, утверждает глава ZEW Ахим Вамбах. В ряде ключевых отраслей все еще фиксируются структурные проблемы. Речь идет, в частности, о промышленном секторе и сфере частных инвестиций.

В обозримом будущем вся надежда будет на увеличение госрасходов на восстановление инфраструктуры и военно-промышленный комплекс, констатировал Вамбах. Наращивать траты на эти цели, отмечало ранее агентство Bloomberg, власти ФРГ планируют в том числе за счет увеличения госдолга. В 2026 году местное правительство собралось поднять планку до рекордных 512 миллиардов евро. Подобным образом, поясняют эксперты, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оживить крупнейшую экономику Европы, которая испытывает трудности с восстановлением после пандемии.

    Обсудить
