19:04, 17 февраля 2026Россия

В Совфеде высказались о последствиях раскола в делегации Украины на переговорах

Джабаров: Раскол в делегации Украины на переговорах в Женеве приведет к их срыву
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Раскол в делегации Украины на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве может привести к их срыву. К такому выводу пришел зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее о расколе в делегации из Киева сообщил The Economist. По информации издания, позиции ее участников в части подписания мирного соглашения разделились. Так, руководитель офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил за заключение договора под руководством Вашингтона. Однако другое крыло украинской переговорной группы не поддержало его.

По мнению Джабарова, в итоге все решит только сам Зеленский, который, считает сенатор, заинтересован в продолжении конфликта, а не в прекращении боевых действий. «Я думаю, что он примет решение в итоге сорвать переговоры, либо попытаться завести их в тупик, чтобы потом обвинить Россию в недоговороспособности», — сказал член верхней палаты парламента.

16 февраля Зеленский заявил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения США, в том числе на прекращение огня.

