В украинском городе частично пропало электричество после удара дрона

Рожин сообщил, что часть Одессы оказалась обесточена после удара по подстанции

Российские войска нанесли удар по Одессе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале, была поражена одна из подстанций.

«В Одессе после прилета по подстанции в части районов города пропало электричество», — сообщил Рожин. Он добавил, что для ударов используются дроны «Герань».

Кроме того, военный эксперт также прикрепил видеозапись, на которой запечатлен момент удара — сперва слышен характерный звук мотора, после чего раздается громкий взрыв. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 16 февраля Вооруженные силы России применили ракеты против объектов энергетики Украины.