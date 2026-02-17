В военной комендатуре под Петербургом прогремел взрыв. Есть жертвы

При взрыве в комендатуре в Ленобласти погибли люди, несколько под завалами

В здании военной комендатуры в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв.

По данным источников, чрезвычайное происшествие (ЧП) случилось примерно в 14:20-14:25 по московскому времени на третьем этаже здания, расположенного на Индустриальной улице, 1. Отмечается, что там же находится военная полиция. Как сообщает 47news, в результате ЧП разрушены два верхних этажа из трех.

На месте работают экстренные службы. Завалы разбирают вручную с помощью тяжелой техники, чтобы поднять бетонные плиты. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения.

Названо предварительное число жертв

Изначально сообщалось, что жертвами взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти стали два человека. Позже появилась информация о трех погибших.

По предварительным данным, под завалами оставались четыре военнослужащих. Телеканал 78.ru сообщил, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. «Он жив, его осмотрели медики», — говорится в публикации.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Губернатор Ленобласти дал комментарий по ситуации

Глава региона Александр Дрозденко прокомментировал ЧП. Он написал, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причина взрыва уточняется.

Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово

Александр Дрозденко губернатор Ленобласти

В комендатуре дежурный заявил 47news, что «пока ничего не сказать». В пресс-службе администрации района уточнили, что территория воинской части находится в ведении комендатуры.

В Госдуме увидели след СБУ в происшествии под Петербургом

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» назвал взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти трагичным событием.

Вместе с тем он отметил, что «случайностей не бывает». Парламентарий напомнил, что во вторник в Женеве проходят переговоры России, США и Украины. Военная комендатура имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам РФ, обратил внимание Швыткин.

Я лично больше склоняюсь к версии того, что это след Службы безопасности Украины (СБУ), которая сегодня по-прежнему продолжает попытки провокационных действий, направленных на срыв переговорного процесса Юрий Швыткин депутат Госдумы

При этом собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что правоохранительные и следственные органы будут отрабатывать различные версии ЧП под Петербургом.