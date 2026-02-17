В здании военной комендатуры в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв.
По данным источников, чрезвычайное происшествие (ЧП) случилось примерно в 14:20-14:25 по московскому времени на третьем этаже здания, расположенного на Индустриальной улице, 1. Отмечается, что там же находится военная полиция. Как сообщает 47news, в результате ЧП разрушены два верхних этажа из трех.
На месте работают экстренные службы. Завалы разбирают вручную с помощью тяжелой техники, чтобы поднять бетонные плиты. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения.
Названо предварительное число жертв
Изначально сообщалось, что жертвами взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти стали два человека. Позже появилась информация о трех погибших.
По предварительным данным, под завалами оставались четыре военнослужащих. Телеканал 78.ru сообщил, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. «Он жив, его осмотрели медики», — говорится в публикации.
Губернатор Ленобласти дал комментарий по ситуации
Глава региона Александр Дрозденко прокомментировал ЧП. Он написал, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причина взрыва уточняется.
Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово
В комендатуре дежурный заявил 47news, что «пока ничего не сказать». В пресс-службе администрации района уточнили, что территория воинской части находится в ведении комендатуры.
В Госдуме увидели след СБУ в происшествии под Петербургом
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» назвал взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти трагичным событием.
Вместе с тем он отметил, что «случайностей не бывает». Парламентарий напомнил, что во вторник в Женеве проходят переговоры России, США и Украины. Военная комендатура имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам РФ, обратил внимание Швыткин.
Я лично больше склоняюсь к версии того, что это след Службы безопасности Украины (СБУ), которая сегодня по-прежнему продолжает попытки провокационных действий, направленных на срыв переговорного процесса
При этом собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что правоохранительные и следственные органы будут отрабатывать различные версии ЧП под Петербургом.