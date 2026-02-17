Реклама

09:47, 17 февраля 2026Бывший СССР

Военкор увидел один признак глобального конфликта с Западом в зоне СВО

Военкор Котенок: Конфликт с Западом ведется в гибридных форматах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глобальный конфликт со странами Запада ведется в гибридных форматах. Об одном из таких признаков в Telegram рассказал военкор Юрий Котенок.

«Украинские паблики бодро рапортуют, что как минимум часть [американских истребителей] F-16, переданных Киеву, пилотируется американскими и голландскими пилотами, причем с боевым опытом», — написал он.

По словам Котенка, речь идет о ветеранах кампаний в Афганистане и на Ближнем Востоке. Он отметил, что главная задача авиационного формирования из западных специалистов — защищать небо над Киевской областью.

Ранее стало известно, что жители стран Запада все чаще говорят, что начало третьей мировой войны возможно в течение следующих пяти лет. При этом только в Германии опрошенные усомнились в таком развитии событий.

