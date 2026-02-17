Реклама

11:05, 17 февраля 2026

Назван вариант развития переговоров по Украине

Политолог Ткаченко: Переговоры по Украине неизбежно затронут права русскоязычных
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине неизбежно затронут права русскоязычного населения страны и законодательно закрепленных гарантий. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Это все нужно обсуждать сейчас, иначе цели СВО не будут в полной мере достигнуты

Станислав Ткаченкопрофессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу России, Украины и США в Женеве 17-18 февраля и назвал возможным сценарием развития переговоров ужесточение переговорных позиций Москвы при условии отсутствия у Киева поддержки Запада по данным вопросам. Он отметил, что в рамках будущих раундов переговоров по урегулированию конфликта российская делегация должна затронуть вопрос изменений в Конституции Украины, гарантирующих нейтральный статус страны и права русскоязычного населения, а также принятие ряда конституционных законов в этих сферах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал важнейшими задачами России обеспечение безопасности границ и защиту исторических прав русских в Новороссии, Донбассе и Крыму. По его словам, Москва не позволит допустить на территории Украины угрожающее наступательное вооружение.

