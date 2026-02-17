Реклама

В Германии высказались о шатком положении Зеленского перед переговорами

Junge Welt: Положение Зеленского стало шатким перед переговорами с Россией
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Новая волна арестов из-за коррупционного дела стала четким сигналом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что перед переговорами с Москвой его положение становится еще более шатким, пишет немецкая газета Junge Welt.

По данным издания, арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал.

«Истинной целью его ареста, вероятно, была <…> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается», — говорится в статье. По мнению автора, это особенно важно перед переговорами в Женеве.

Издание отметило, что одной из причиной такого давления могло стать упрямство Киева перед мирными инициативами США.

Ранее представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) официально подтвердили задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.

