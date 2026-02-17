Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла 11 секретов похудения

Британка сбросила 30 килограммов за полгода благодаря дисциплине

Жительница Великобритании Рэйчел Сакердоти раскрыла секреты, благодаря которым ей удалось похудеть на 30 килограммов за полгода. О них она рассказала Daily Mail,

По словам Сакердоти, она начала худеть в 40 лет. Тогда она весила почти 100 килограммов, мучилась от боли в суставах и не могла активно проводить время со своими детьми. Похудение британка начала с ходьбы. Она гуляла по 20 минут в день и вскоре добавила к этому недолгие домашние тренировки.

Когда женщина перестала себя стыдиться, она записалась в спортзал. Она посещает его четыре-пять раз в неделю и старается не пропускать ни силовые тренировки, ни кардио. По словам Сакердоти, чтобы сбросить лишний вес, нужно быть дисциплинированным. «Стабильность всегда побеждает интенсивность», — объяснила она.

Кроме того, Сакердоти изменила свой рацион. В первую очередь она стала потреблять больше белка. Это помогает ей сохранять чувство сытости: она больше не заедает нормальный прием пищи сладким. Женщина также перестала покупать вредные перекусы. Каждый день она старается есть что-то полезное — греческий йогурт, вареные яйца, творог — и выпивает по два-три литра воды.

Сакердоти отметила, что еще один важный секрет похудения — здоровый сон. Он помогает чувствовать себя бодрым и находить силы на тренировки.

Женщина посоветовала людям с лишним весом менять не только образ жизни, но и мышление. Например, однажды она поняла, что не должна ждать от себя совершенства. Сакердоти не гонится за крайностями и не наказывает себя за какие-то ошибки. Это и позволяет ей худеть без особых трудностей.

