11:35, 17 февраля 2026Забота о себе

Женщина выпивала 100 чашек кофе в день и рассказала о последствиях

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

45-летняя жительница американского штата Нью-Джерси по имени Анджела много лет выпивала по 100 чашек кофе в день. О последствиях своей привычки она рассказала изданию People во время съемки эпизода шоу My Strange Addiction.

Анджела призналась врачу, что пьет кофе все дни напролет и не считает это проблемой, хотя и замечала один сбой в организме. «У меня каждый день диарея, но я думала, что так и должно быть», — сказала она, удивившись тому, что постоянное нарушение стула не является нормой.

Медики, с которыми встретилась женщина во время съемки шоу, предупредили о серьезных рисках такого экстремального потребления кофеина. По их словам, чрезмерное потребление кофе грозит учащением сердцебиения, повышением давления и нарушением пищеварения. Врач подчеркнула, что безопасной считается норма до четырех чашек в день, многократное превышение этой нормы угрожает здоровью и даже жизни.

Эксперты рекомендовали постепенно снижать количество кофе и следить за реакцией организма. По их словам, отказ от чрезмерных доз кофеина может существенно улучшить общее состояние здоровья и предотвратить серьезные осложнения.

Ранее 33-летней жительнице Великобритании удалили 12-килограммовую раковую опухоль в брюшине. По словам пациентки, новообразование выросло до таких размеров, поскольку его принимали за жировую ткань.

