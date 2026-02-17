Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Силовые структуры
13:11, 17 февраля 2026Силовые структуры

Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

В Подмосковье сотрудник гарантийного отдела ЖК грабил жильцов несколько месяцев
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Заречье Парк» вскрылась схема краж, которая могла длиться несколько месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Под подозрением сотрудник гарантийного отдела, который имел доступ к квартирам новоселов и, предположительно, использовал его для преступлений. Он признался в серии краж — речь может идти о примерно десяти эпизодах в этом районе.

13 февраля жительница ЖК вернулась домой и обнаружила, что дверь заперта изнутри. Через несколько минут из квартиры выбежал мужчина, закрывая лицо футболкой. Соседи помогли его задержать, на место вызвали полицию. Как выяснилось, задержанный работал в гарантийном отделе комплекса.

Однако, как утверждают жильцы, этому предшествовала целая серия странных событий. Люди писали в домовых чатах, что кто-то дергает ручки, пытается открыть двери, а когда его замечают — извиняется: «Перепутал квартиру». В некоторых квартирах пропадало электричество, исчезало отопление. Жильцы уверены: так злоумышленники проверяли, есть ли кто-то дома.

По словам пострадавшей, сотрудники гарантийного отдела часто приходили устранять недочеты, могли брать ключи, делать слепки или пользоваться теми, что оставались после ремонта. После этого за квартирами наблюдали и заходили внутрь, когда хозяева долго не появлялись. Пропадали деньги, техника, а в пустых квартирах, как сообщают соседи, даже выкручивали краны.

Ранее сообщалось, что самым распространенным преступлением в России является кража. В 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений.

