11:06, 18 февраля 2026Из жизни

106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Антонина Черташ
Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

Жительница США, которая отметила 106-й день рождения, призналась, что не знает, в чем кроется секрет ее долголетия. Об этом сообщает WTAP.

Милли Голт из Паркерсбурга, штат Западная Вирджиния, затруднилась с ответом на вопрос о причинах своей долгой жизни. Однако ее внук Микки уверен: дело в ежедневных прогулках и отказе от вредных привычек. «Она всегда ходила пешком, каждый день», — рассказал он. Сама долгожительница добавила, что в молодости ее образ жизни был не самым здоровым, но она вовремя осознала необходимость перемен.

Женщина призналась, что счастливейшим моментом жизни стало рождение сына Дона, а поддерживать бодрость духа ей помогают простые ритуалы, в том числе трехразовое питание. «Встаю утром, три раза ем и возвращаюсь в постель», — говорит она.

Родные гордятся не только возрастом, но и ясным умом Голт — она по‑прежнему остра на язык и участвует в семейных посиделках. Младшим поколениям она советует «жить праведной христианской жизнью».

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

