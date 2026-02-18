Реклама

17:45, 18 февраля 2026

11-летняя дочь блогерши сменила внешность втайне от матери и рассмешила зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @speakingwithstacey

Дочь британской блогерши Стейси (фамилия неизвестна) с никнеймом @speakingwithstacey сменила внешность втайне от матери и рассмешила зрителей. Видео опубликовано в TikTok-аккаунте женщины.

Автор ролика рассказала, что девочка закрылась в ванной и долго не выходила. Когда она появилась, продемонстрировала полностью сбритые брови.

«Я не знаю, смеяться мне или плакать», — заявила блогерша, приложив фото дочери после бритья.

Пользователи сети оценили увиденное в комментариях. «Просто плачу от смеха», «Теперь вам нужно сбрить свои [брови], чтобы соответствовать», «Кричу! Она такая беззаботная», «Так смеюсь, что чуть не разбила свою машину», — заявили юзеры.

В декабре игрок в регби Эмили Радж показала внешность после бьюти-процедуры и рассмешила пользователей сети.

