55-летняя Наоми Кэмпбелл с необычной прической снялась для журнала

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл с необычной прической снялась для журнала Elle. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
55-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в желтом жакете и блузке в черную полоску. При этом знаменитости сделали высокую квадратную укладку на укороченных волосах.
«Горжусь тем, что являюсь амбассадором и украшаю обложку первого номера журнала Elle Africa. Выйдет 1 марта», — указала в подписи автор поста.
Ранее в феврале Наоми Кэмпбелл уличили в связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ее имя упоминается в опубликованных файлах более 300 раз.