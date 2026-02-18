Реклама

15:27, 18 февраля 2026

55-летняя Наоми Кэмпбелл с необычной прической снялась для журнала

55-летняя модель Наоми Кэмпбелл с высокой квадратной прической снялась для Elle
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Naomi / @trevor_stuurman / @elle_afriquefrancophone

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл с необычной прической снялась для журнала Elle. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в желтом жакете и блузке в черную полоску. При этом знаменитости сделали высокую квадратную укладку на укороченных волосах.

«Горжусь тем, что являюсь амбассадором и украшаю обложку первого номера журнала Elle Africa. Выйдет 1 марта», — указала в подписи автор поста.

Ранее в феврале Наоми Кэмпбелл уличили в связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ее имя упоминается в опубликованных файлах более 300 раз.

