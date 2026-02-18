Реклама

Наука и техника
09:45, 18 февраля 2026Наука и техника

Названа дата выпуска Android 17

Google анонсирует Android 17 19-20 мая на презентации I/O
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karlis Dambrans / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Google назвала даты конференции I/O, на которой компания традиционно представляет новую версию операционной системы (ОС) Android. Информация об этом появилась на сайте IT-гиганта.

Мероприятие состоится с 19 по 20 мая в Маунтин-Вью, Калифорния. Компания пригласит на презентацию разработчиков приложений для Android, а также будет вести бесплатную трансляцию события в интернете. В корпорации пообещали демонстрацию новых продуктов, выступление спикеров и отчеты о «прорывах в области искусственного интеллекта (ИИ)». Вероятнее всего, в один из дней Google анонсирует Android 17.

На конференции 2025 года Google устроила двухчасовую презентацию, которая почти вся была посвящена ИИ. Компания показала обновления для Gemini 2.5 Pro и Gemini 2.5 Flash, представила новые генеративные модели, рассказала, как работают нейросети в поиске Google, Gmail и Chrome.

Журналисты издания Mashable предположили, что и в этот раз I/O будет вся посвящена ИИ: «Конференция полностью превратилась в ежегодную презентацию компании о планах развития искусственного интеллекта».

В начале февраля специалисты журнала Forbes назвали более 40 процентов смартфонов на Android опасными для использования. Они отметили, что все эти устройства не получают обновлений безопасности.

