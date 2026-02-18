Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:33, 18 февраля 2026Авто

Автоблогер в золотом костюме показал колонну из Rolls-Royce и «геликов» на свадьбе в Чечне

Блогер Людвиг Байсер показал колонну из машин премиум-класса на свадьбе в Чечне
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Дагестанский автоблогер, известный под псевдонимом Людвиг Байсер, в золотом костюме показал колонну из Rolls-Royce и «геликов» на свадьбе в Чечне. Соответствующее видео было опубликовано в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер рассказал, что попал на «очень крутую свадьбу» в Грозном, и пожелал счастья молодоженам. По его словам, в кортеже 24 автомобиля Rolls-Royce, и «еще три на подходе». Некоторые из машин имеют номера с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова (КРА).

«Ахмат — сила! Еще какая сила», — сказал Байсер. Также блогер сравнил Грозный с Лондоном. «Это что, Англия, что ли? В Лондон попали? Оказывается, это Грозный», — сказал Байсер.

Ранее кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Рамзана Кадырова сняли на видео. Кортеж из роскошных автомобилей сопровождали также дорогостоящие машины ДПС. На ряде автомобилей были установлены «красивые» госномера с кодом Чечни, а на некоторых их нет вовсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В МИД Украины политику Венгрии и Словакии сравнили с наркоманией

    В МИД отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

    Стало известно о внезапной смерти новорожденной на плановом приеме в поликлинике

    Инфляция в России перестала ускоряться

    Волочкова заявила о желании родить от молодого партнера

    Вице-президент НАС раскритиковал идею нового автомобильного налога

    В сети удивились танцам рэпера Navai на тренировке со словами «все в порядке?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok