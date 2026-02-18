Блины назвали опасными для некоторых россиян

Врач Сережина: Людям с диабетом нельзя злоупотреблять блинами

Блинами в Масленицу не стоит злоупотреблять людям с диабетом и проблемами с желудком, поскольку это может привести к ухудшению здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Людям с избыточным весом, сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта к блинам стоит относиться с осторожностью, — сказала врач. — Даже если в целом рацион сбалансирован, безопасной порцией можно считать только один-два блина за прием пищи без избытка сладких и жирных добавок».

Сладкие начинки, такие как варенье, сгущенка, мед, шоколадные пасты, как предупредила Сережина, резко повышают гликемический индекс, что дает скачки уровня глюкозы в крови и чувство тяжести. Врач рекомендовала выбирать белковые начинки: нежирное мясо, слабосоленую рыбу, икру, яйца, зелень, творог.

«Блины — это не ежедневный продукт. При избыточном весе и сахарном диабете их количество стоит строго ограничивать, а иногда и полностью исключать. В случаях заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно соблюдать меру: пара блинов без перегруженности сладкими добавками позволит сохранить и праздничное настроение, и баланс в рационе», — заключила Сережина.

