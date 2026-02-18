Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:44, 18 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Блины назвали опасными для некоторых россиян

Врач Сережина: Людям с диабетом нельзя злоупотреблять блинами
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Блинами в Масленицу не стоит злоупотреблять людям с диабетом и проблемами с желудком, поскольку это может привести к ухудшению здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Людям с избыточным весом, сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта к блинам стоит относиться с осторожностью, — сказала врач. — Даже если в целом рацион сбалансирован, безопасной порцией можно считать только один-два блина за прием пищи без избытка сладких и жирных добавок».

Сладкие начинки, такие как варенье, сгущенка, мед, шоколадные пасты, как предупредила Сережина, резко повышают гликемический индекс, что дает скачки уровня глюкозы в крови и чувство тяжести. Врач рекомендовала выбирать белковые начинки: нежирное мясо, слабосоленую рыбу, икру, яйца, зелень, творог.

«Блины — это не ежедневный продукт. При избыточном весе и сахарном диабете их количество стоит строго ограничивать, а иногда и полностью исключать. В случаях заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно соблюдать меру: пара блинов без перегруженности сладкими добавками позволит сохранить и праздничное настроение, и баланс в рационе», — заключила Сережина.

Ранее диетологи рассказали о худших сочетаниях блинов и начинки на Масленицу. В список попали любимые всеми сгущенка и варенье, которые значительно утяжеляют и без того высококалорийные блины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Блины назвали опасными для некоторых россиян

    Раскрыта неочевидная причина развития гипертонии

    Российский боец 108 дней держал оборону моста

    В Подмосковье у женщины случился инсульт во время родов близнецов

    Российские военные ликвидировали Зеленского

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 28 лет

    В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok