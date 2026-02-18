Дачников призвали провести ряд действий в конце февраля

Муханин: В конце февраля нужно начать подготавливать дачный участок к лету

В конце февраля стоит начать подготавливать загородный участок к летнему сезону. Провести ряд работ на даче до конца зимы собственников призвал президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, конец февраля идеально подходит для подрезки садовых деревьев. Кроме того, нужно произвести оттаптывание снега вокруг стволов, чтобы защитить растения от грызунов. Дополнительно можно помочь животным и птицам: установить кормушки и небольшие домики для косуль и зайцев.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 марта 2026 года владельцев участков начнут строже наказывать за борщевик — появится риск лишиться дачи.