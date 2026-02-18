Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 18 февраля 2026Экономика

Дачников призвали провести ряд действий в конце февраля

Муханин: В конце февраля нужно начать подготавливать дачный участок к лету
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В конце февраля стоит начать подготавливать загородный участок к летнему сезону. Провести ряд работ на даче до конца зимы собственников призвал президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, конец февраля идеально подходит для подрезки садовых деревьев. Кроме того, нужно произвести оттаптывание снега вокруг стволов, чтобы защитить растения от грызунов. Дополнительно можно помочь животным и птицам: установить кормушки и небольшие домики для косуль и зайцев.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 марта 2026 года владельцев участков начнут строже наказывать за борщевик — появится риск лишиться дачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    В России прокомментировали сообщения о величайшей сделке с США по снятию санкций

    Названы ранние симптомы деменции

    «Я буду сражаться с вами». Главный соперник Зеленского за пост президента Украины обвинил его в провале наступления ВСУ

    В России сотрудники морга предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты маркетплейса

    В Подмосковье многоквартирный дом затопило кипятком

    Дачников призвали провести ряд действий в конце февраля

    Гражданин Аргентины заработал миллионы на войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok