Девушка бросила карьеру модели OnlyFans благодаря вере и назвала платформу чистым злом

Британка Шарлотта Дивайн поверила в Бога, бросила карьеру в порно и перестала употреблять наркотики. Ее историей делится The Sun.

22-летняя Дивайн рассказала, что зарегистрировалась на OnlyFans в 18-летнем возрасте. Девушка хотела подзаработать, но вскоре стала осознавать, что ей противна секс-работа. Чтобы не обращать на это внимания, она стала употреблять наркотики. Так продолжалось 3,5 года.

В 22 года Дивайн обратилась к Богу, стала читать Библию и молиться. По ее словам, именно вера помогла ей избавиться от наркозависимости и отказаться от легких денег, которые приносило порно. Бывшая модель OnlyFans назвала эту платформу чистым злом. По ее мнению, эротический контент рушит отношения между мужчинами и женщинами.

«Сайты для взрослых делают мужчин до такой степени слабыми, что они становятся рабами своих устройств, этих видео и онлайн-моделей», — объяснила Дивайн. Она уверена, что из-за развитой секс-индустрии мужчины перестают ухаживать за женщинами и больше не хотят жениться и заводить детей.

Женщины же, в свою очередь, пытаются найти любовь, поэтому начинают подстраиваться под вкусы мужчин. Дивайн уверена, что многие девушки хотят стать похожими на порномоделей или полностью уйти в секс-индустрию, поскольку видят в этом единственный способ добиться мужчину.

По словам Дивайн, когда она говорила людям, что зарабатывает на OnlyFans, никто не удивлялся. Подобное становится нормой, и она считает это отвратительным.

Ранее сообщалось, что японо-американская порнозвезда Кае Асакура оставила карьеру ради веры. Она приняла ислам и стала носить хиджаб.

