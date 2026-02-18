Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:06, 18 февраля 2026Наука и техника

Все пылесосы одного бренда случайно взломали

Пользователь робота-пылесоса DJI случайно взломал все устройства бренда
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Программист и владелец пылесоса DJI Romo случайно взломал все устройства бренда DJI. Об этом сообщает издание The Verge.

В разговоре с медиа Сэмми Аздуфал заявил, что хотел написать для своего робота-пылесоса программу, чтобы управлять девайсом с помощью геймпада PS5. В процессе разработки он обнаружил, что экосистема DJI имеет слабую защиту. Он смог со своим приложением подключиться к серверам компании и получить доступ ко всем пылесосам бренда в мире.

По словам Аздуфала, он буквально получил доступ к 6700 пылесосам по всему миру. Устройства делились с ним своими данными, специалист мог по IP-адресу определить их приблизительное местоположение. Уязвимость в IT-инфраструктуре позволила специалисту получить серийный номер каждого робота DJI, информацию об уборках и пройденное расстояние.

«Я наблюдал, как каждый из этих роботов медленно появлялся на карте мира», — признался энтузиаст. По его словам, учитывая зарядные станции DJI, он получил доступ к 10 тысячам устройств. В качестве эксперимента журналисты The Verge сообщили Аздуфалу серийный номер своего пылесоса, и программисту удалось получить полный доступ к роботу.

Аздуфал рассказал о проблеме DJI. В компании устранили уязвимость.

В январе компания Roborock представила на выставке CES шагающий робот-пылесос. Девайс способен автоматически распознавать лестницы в доме и подниматься или спускаться по ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

    Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

    В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

    ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

    В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

    В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

    В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok