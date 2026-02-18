Реклама

07:26, 18 февраля 2026Силовые структуры

Два юных россиянина должны возместить Минобороны 668 миллиона рублей за военный вертолет

Поджегшие вертолет в Омске подростки должны возместить МО РФ 668 миллиона рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирске Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум подросткам, поджегшим на военном аэропорте «Омск-Северный» вертолет Ми-8 в сентябре 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России Ирина Руснак.

Фигуранты — 2008 года рождения. Они признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»). Они будут содержаться в воспитательной колонии до совершеннолетия, а потом их переведут в колонии общего режима с возмещением причиненному Министерству обороны России (МО РФ) ущерба в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке.

Как установил суд, в сентябре 2024 года обвиняемые проникли на территорию военного аэродрома и при помощи самодельно изготовленной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8. Все произошло ночью.

Ранее сообщалось, что фигуранты подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Преступление они сняли на видео. После этого куратор перестал выходить с ними на связь, деньги не выплатил и удалил переписку.

