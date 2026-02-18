Джонсон: За Зеленским стоят влиятельные олигархи, он действует в их интересах

Президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой, действующей в интересах крупных олигархов. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«За ним стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И пока это не прекратится, они будут продолжать отправлять украинских мужчин на передовую», — считает эксперт.

Он также отметил, что до начала конфликта Украина имела высокий потенциал и могла стать одной из самых богатых стран благодаря большим запасам природных ресурсов, но «повальная коррупция» помешала этому. По словам Джонсона, именно поэтому в Киеве хотят продолжения конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский имитирует борьбу с коррупцией при помощи подконтрольного ему Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).