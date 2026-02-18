Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:02, 18 февраля 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ указал на связь Зеленского с влиятельными олигархами

Джонсон: За Зеленским стоят влиятельные олигархи, он действует в их интересах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой, действующей в интересах крупных олигархов. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«За ним стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И пока это не прекратится, они будут продолжать отправлять украинских мужчин на передовую», — считает эксперт.

Он также отметил, что до начала конфликта Украина имела высокий потенциал и могла стать одной из самых богатых стран благодаря большим запасам природных ресурсов, но «повальная коррупция» помешала этому. По словам Джонсона, именно поэтому в Киеве хотят продолжения конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский имитирует борьбу с коррупцией при помощи подконтрольного ему Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Экс-аналитик ЦРУ указал на связь Зеленского с влиятельными олигархами

    Украина обратилась к США и Европе после переговоров с Россией

    В Госдуме рассказали о «реалистичных» требованиях к Telegram

    Восемь человеческих голов нашли рядом с табличкой «воровство запрещено»

    В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках

    Предсказана судьба Зеленского при успехе переговоров в Женеве

    Зеленский заявил о согласии США по референдуму на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok