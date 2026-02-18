Реклама

Бывший СССР
15:38, 18 февраля 2026

Экс-депутат Рады объяснил причины украинских санкций против Лукашенко

Килинкаров: Зеленский ввел санкции против Лукашенко из-за отношений Минска и США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко были введены из-за развития диалога Минска с Вашингтоном. Об этом в комментарии для РИА Новости сообщил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Налаживается диалог Лукашенко с [президентом США Дональдом] Трампом. Ну и есть риск того, что произойдет финализация всех этих договоренностей. (...) Не исключен вариант, что они могут быть подписаны в Минске», — объяснил он.

По словам Килинкарова, перспектива подписания мирных соглашений в Минске не нравится Зеленскому, поэтому украинский лидер пытается усилить давление на Лукашенко с помощью санкций.

О введении санкций стало известно 18 февраля. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. И в Киеве, и Европе, отмечает политик, это воспринимается как «очевидная угроза».

