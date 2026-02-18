Еще один друг Зеленского покинул Украину

«Страна.ua»: Друг Зеленского Шефир покинул Украину

Директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир покинул Украину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Друг Зеленского и его бывший помощник Шефир покинул Украину», — сказано в публикации.

Издание публикует фотографию Шефира в аэропорту Варшавы.

Ранее «Страна.ua» отмечала, что недавнее вручение подозрения экс-министру энергетики Герману Галущенко и его последующее задержание накануне переговоров России, Украины и США в Женеве может быть командой из Вашингтона в рамках принуждения Зеленского к условиям Анкориджа.

Следующей целью для давления на Зеленского могли стать более близкие к нему люди. Издание предрекало вручение подозрения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и директору студии «Квартал-95» Сергею Шефиру.