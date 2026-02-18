Европейцев отказались допустить до переговоров в Женеве

Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве

Европейские делегации не допустили к переговорам по украинскому вопросу в Женеве. В обсуждениях они участия не принимали, проинформировал источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговоры советников по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник, 17 февраля, на полях встречи по Украине в Женеве. Также отмечалось, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.

«Их не допустили, участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждениях», — говорится в сообщении.

В среду, 18 февраля, в гостинице InterContinental в Женеве завершились трехсторонние переговоры России, США, Украины по украинскому урегулированию.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский остался разочарован результатами трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве. Он назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.

В Кремле же заявили, что переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве 18 февраля продлились около двух часов, что меньше по времени, чем в первый день.